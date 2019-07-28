محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت الأجهزة الأمنية حملات أمنية وانضباطية لفرض السيطرة الأمنية، وضبط كل ما يخل بالأمن العام وإزالة التعديات الواقعة على بحيرة المنزلة بنطاق مديريات أمن "بورسعيد، والدقهلية، ودمياط".
وأسفرت الجهود عن تحقيق العديد من النتائج، وبدأت بنطاق مديرية الدقهلية عن تأمين تنفيذ أعمال إزالة 25 فدان حوش وسدود وتحاويط مخالفة، تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة –بمساحة 13 ألف متر، تأمين تنفيذ أعمال إزالة 25 فدان حوش وسدود وتحاويط مخالفة، تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة –بمساحة ( 13 ألف متر).
وبنطاق مديرية أمن دمياط ضُبط عدد (1) قضية "مركب صيد بدون ترخيص، ضبط سلاح ناري عبارة عن (بندقية خرطوش وعدد 2 طلقة)، كما تم إزالة 47 متر غزل تحاويط مخالف، 60 متر غزل شرك طير مخالف، 24جوبية صيد مخالفة، 45 وحدة غرائز خشبية.
كما نفذت الأجهزة الأمنية المختصة 5 قرارات صادرة من هيئة الثروة السمكية بإزالة التعديات على بحيرة المنزلة (بالردم، التجفيف، الجسور) بدون ترخيص، بمساحة (11 فدان).
ونجحت الجهود بنطاق مديرية أمن بورسعيد في تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة– بمساحة ( 93 ألف متر).
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار استمرار الحملات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالردم والتجفيف.. الداخلية تواجه التعديات على أملاك الدولة وبحيرة المنزلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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