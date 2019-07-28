مصر | تهرب من سداد 400 ألف جنيه.. ضبط مالك شركة تلاعب في دفاتر الجمارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تهرب من سداد 400 ألف جنيه.. ضبط مالك شركة تلاعب في دفاتر الجمارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مالك إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالقليوبية، لتهربه من سداد رسوم جمركية مستحقة بقيمة تجاوزت 400 ألف جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام مالك إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالقليوبية (مهندس ميكانيكا حر– مقيم مركز شرطة قليوب بالقليوبية)، بالتلاعب فى الأوراق والمستندات المقدمة للجمارك، وذلك من خلال تقديم فواتير مُثبت بها قيم مالية أقل من قيمتها الحقيقية، بغرض التهرب من جزء كبير من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عنها بالمُخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف مقر الشركة بالاشتراك مع الجهات المختصة، وتم ضبط الأوراق والمستندات الدالة على ارتكاب وقائع التهرب الجُمركى، وبمواجهة مالك الشركة أقر بصحة الواقعة، وأبدى استعداده للتصالح مع مصلحة الجمارك بسداد الرسوم الجمركية المستحقة للخزانة العامة، قدرت الرسوم الجمركية بمبلغ (409 ألفا و24 جنيها مصريا)، وتم سدادها بالإيصال اللازم بخزينة مصلحة الجمارك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهرب من سداد الرسوم الجُمركية، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها.

