مصر | الأمن يكشف لغز هروب طفلة من منزلها بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن يكشف لغز هروب طفلة من منزلها بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما ورد لقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من أحد المواطنين (تاجر أدوات كهربائية- مقيم بمنطقة سيدى بشر قبلى بدائرة القسم) بتغيب نجلته (9 سنوات).

وبتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة محل سكنه، تبين قيام سيدة مجهولة بإصطحاب الطفلة المتغيبة من محل الواقعة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية أسفرت جهوده عن تحديد مكان المتغيبة طرف (ربة منزل 39 سنه- مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه)، وقيام المتغيبة بترك المنزل بإرادتها لسوء معاملة والدها وزوجته لها حيث تقابلت مع ربة المنزل بالصدفة، وطلبت منها توصيلها لمنزل جدتها لوالدها بدائرة قسم شرطة باب شرقى، فقامت ربة المنزل بإصطحابها لمنزلها، ورعايتها لحين توصيلها لجدتها، وبمواجهتهما أيدا ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.