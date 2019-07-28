مصر | ضبط شخص لقيامه بطباعة الملصقات الخاصة ببعض المنتجات بدون تصريح بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخص لقيامه بطباعة الملصقات الخاصة ببعض المنتجات بدون تصريح بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة أول السلام سن 38 - مقيم بذات الدائرة) لإدارته المطبعة بدون ترخيص، وقيامه بطباعة الملصقات الخاصة ببعض المنتجات بالمطبعة ملكه بدون تصريح من الجهات المختصة.

وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على (12000 فرخ ورق مطبوع مدون عليه علامات تجارية مقلدة - 2 ماكينة طباعة – 2 شابلونه صاج).

وبمواجهته اعترف بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.