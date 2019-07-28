مصر | ضبط مخزن بدون ترخيص لتصنيع الأحبار ومستلزمات الطباعة في الزيتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مخزن بدون ترخيص لتصنيع الأحبار ومستلزمات الطباعة في الزيتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الأمن من ضبط شخصين بالقاهرة، لقيامهما بإدارة مخزن بدون ترخيص لتصنيع الأحبار ومستلزمات الطباعة.

وبحسب بيان، الأحد، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون من ضبط شخصين (أخصائى برمجيات - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية- حاصل على بكالوريوس- مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر) لقيامهما بإدارة إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم كمخزن "بدون ترخيص" لتصنيع الأحبار ومستلزمات الطباعة مستخدمين خامات رديئة ومجهولة المصدر.

وعثر بداخلها على 12 ماكينة طباعة و26 ماكينة طباعة "هالكة" و4 براميل بلاستيك تحوى مواد تستخدم فى تخفيف أحبار الطباعة و12 بوردة ماكينات طباعة و12 برميلا من الصاج "فارغ" و700 زجاجة تحوي حبر مخفف "معدة للبيع" و600 زجاجة فارغة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق أرباحا غير مشروعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.