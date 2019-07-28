مصر | ضبط شخص أنشئا كيانا تعليميا مخالفا للنصب على أهالي الغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخص أنشئا كيانا تعليميا مخالفا للنصب على أهالي الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وإنشاء وإدارة كيان تعليمى"غير مرخص".

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام أحد الأشخاص (أخصائى تسويق بالخارج - مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية)، بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، وإنشاء كيان تعليمى بدون ترخيص "أكاديمية" كائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية، يقوم من خلاله بترويج شهادات مزورة وكارنيه مزاولة مهنة تمريض للمواطنين بدون اجتيازهم دورات فى ذلك المجال - على خلاف الحقيقة- والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت ذلك الزعم.

بالاستعلام من الجهات المعنية أفادت بأن الأكاديمية المُشار إليها لم يصدر لها أي تراخيص، ولا تخضع للرقابة.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبط المتهم، وبتفتيش مقر الأكاديمية عُثر على 82 كارنيه مزاولة مهنة تمريض بأسماء أشخاص مختلفة "منسوب صدورها لمستشفيات مختلفة" وأخرى خالية البيانات، و3 شهادات من بينهم 2 منسوب صدورهما لإحدى المستشفيات، وأخرى منسوبة للأكاديمية، و7 دفاتر إيصال تحصيل نقدية بإسم الأكاديمية بإجمالى مبلغ (43،910) ثلاثة وأربعون ألف وتسعمائة وعشرة جنيه، و2 أكلاشيه بإسم الأكاديمية، ومجموعة من كشوف المقيدين بالدراسة راغبى الحصول على تلك الشهادات، ومجموعة من طلبات بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لكلية الطب بإحدى الجامعات "غير مختومة"، ومجموعة كبيرة من إعلانات وثائق التعارف مع الأكاديمية بعضها خالية البيانات، و3 دفاتر بأسماء المتعاقدين والمبالغ المحصلة منهم، ومبلغ مالى، وجهاز كمبيوتر وطابعة، محمل عليه أسماء المتعاقدين وصور من الشهادات والأوراق المضبوطة.

وبمواجهة المتهم إعترف بارتكابه للواقعة، وقيامه بمزاولة ذلك النشاط المؤثم بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.