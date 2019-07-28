مصر | بحجم تعاملات مليون ريال و180 ألف دولار.. ضبط شخصين يتاجران في العملة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (موظف بإحدى شركات السياحة - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية)، بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الريال السعودي) من المواطنين بقريته والقرى المجاورة بدائرة مركز المنصورة بسعر أقل من السعر الرسمي، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية، مستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندى بلغت (1،000،000 - مليون ريال سعودى).

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (مدير فرع إحدى شركات الكمبيوتر بحى العجوزة بالجيزة - مقيم بحى المعادى بالقاهرة) بإستخدام الحسابات البنكية الخاصة بالشركة فى التعامل بالنقد الأجنبى، من خلال إتمام عمليات بيع لمنتجات الشركة لعملائها بالدولار الأمريكى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

بإستدعاء المذكور أقر بصحة الواقعة وأنه يقوم بإستلام شيكات بالدولار الأمريكى من عملاء الشركة مقابل قيمة بضائع تم بيعها لهم، وقد بلغ حجم تعاملات الشركة على النحو المشار إليه خلال عام (180 ألف دولار أمريكى)، وأمكن الحصول على المستندات الدالة على الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.