مصر | ضبط 7 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 7 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 7 من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية.

وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط (عنصر إجرامى–محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "خطف" -مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية)، وذلك حال تواجده بدائرة المركز، وبحوزته (1 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر– هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

كما تم ضبط (عنصر إجرامى- مُقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية ) لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازته لسلاح نارى وذخائر لحماية تجارته غير المشروعة متخذًا من مدينة العاشر بالشرقية مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وذلك حال تواجده بمدخل القرية محل إقامته، وبحوزته (50 جرام لمخدر الهيروين، فرد خرطوش وطلقة خرطوش من ذات العيار، هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

كما تم ضبط (عنصرين إجراميين - سبق اتهام أحدهما فى قضية سرقة - مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس)، قيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وذلك حال تواجدهما بمدخل القرية محل سكنهما، وبحوزتهما (40جرام لمخدر الهيروين، فرد خرطوش وطلقة خرطوش من ذات العيار، مبلغ مالى، عدد 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهما الإجرامى، والهاتفين للاتصال بعملائهما.

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وتم أيضا ضبط (عنصر إجرامى- له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر ) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذًا من مدينة العاشر مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (2 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، مبلغ مالى، هاتف محمول )، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

وضبط (عاطلان - مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، مُُتخذان من مدينة العاشر من رمضان بنطاق مديرية أمن الشرقية مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وذلك فى كمين أُعد لضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات بدائرة المركز، وبحوزتهما (بندقية خرطوش – 4 طلقات لذات العيار – 500 جرام لمخدر الهيروين - ميزان حساس – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى إستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكانًا لترويج المواد المخدرة.