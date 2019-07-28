مصر | بعد 11 حادثة نصب.. سقوط عصابة الأشقاء بالزيتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 11 حادثة نصب.. سقوط عصابة الأشقاء بالزيتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط في قبضة الأمن، شقيقين بعد 11 حادثة نصب بالزيتون.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالشركة المشار إليها.. وبالتفتيش عُثر بداخلها على دفتر إيصالات إستلام نقدية بإسم الشركة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة قيام (شقيقين شريكان فى شركة لإلحاق العمالة للخارج كائنة بدائرة القسم- مقيمان بدائرة قسم شرطة دارالسلام) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين عقب إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم خارج البلاد دون الحصول على موافقة من الجهات المختصة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد (11) حادثة نصب بذات الأسلوب، وأقرا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.. وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمان وإتهموهما بالنصب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

