مصر | ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بسرقة 200 ألف جنيه من مكتب بريد بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بسرقة 200 ألف جنيه من مكتب بريد بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص (عاطل سن 25 - مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية ومستأجر شقة سكنية بدائرة القسم) وبحوزته (عدد 2 هاتف محمول - مبلغ مالى 3500 جنيه).

وبمواجهته عن مصدر المضبوطات اعترف بإشتراكه مع شخصان مقيمانبدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) فى إرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى (200 ألف جنيه) من داخل مكتب بريد القلج بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية - بإسلوب (قطع الشباك الحديدى) بإستخدام صاروخ كهربائى كان بحوزتهم، وكسر الخزينة الحديدية الخاصة بالمكتب بإستخدام عتلة حديدية، والإستيلاء على ما بداخلها من مبالغ مالية، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة، وأن الهاتفان قام بشرائهما من نصيبه فى متحصلات الواقعة..عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمان الهاربان وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى قده (147 ألف جنيه) من متحصلات الواقعة، وضبط الصاروخ الكهربائى المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهمالشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.