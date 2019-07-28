مصر | غدا.. محكمة القضاء الإداري تنظر دعوى تنفيذ أحكام الإعدام ضد المدانيين في قضايا الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. محكمة القضاء الإداري تنظر دعوى تنفيذ أحكام الإعدام ضد المدانيين في قضايا الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر غدا محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى الدعوى رقم 36234 لسنة 73 قضائية، برئاسة المستشار يسري الشيخ، المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، والتى طالب فيها بتنفيذ جميع أحكام الإعدام النهائية والباتة والواجبة النفاذ والصادرة ضد المتهمين بإرتكاب أعمال إرهابية.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قررت بجلستها السابقة تأجيل نظر الدعوى للإطلاع على المستندات المقدمة من طارق محمود المحامى، وخلال مرافعته أمام المحكمة وصف طارق محمود جماعة الإخوان الإرهابية بالسرطان الذي يجب إستئصاله وأن مصر تقود العالم للقضاء على الإرهاب الاسود، مضيفا أن هناك أحكام بالإعدام نهائية وباتة ولا مجال للطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن ويجب على الدولة ان تنفذ تلك الأحكام الصادرة بالإعدام على جميع الإرهابيين الصادر ضدهم فورا.

وكان محمود قد نص فى دعواه أن الجماعات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان فجعت المصريين جميعا والآلاف من أسر الشهداء فى ذويهم من أبطال القوات المسلحة والشرطة، وأن كلا المؤسستين تصديا للعديد من العمليات الإرهابية واحبطا العديد منها وتم إلقاء القبض على الإرهابيين المسئوليين عن تلك الجرائم وتقديمهما لمحاكمات عاجلة والتى أصدرت على البعض منهم أحكام بالإعدام وأصبحت نهائية وباتة وان وجودهم داخل السجون حتى اللحظة يزيد من آلام أسر أهالى الشهداء والمصريين ومن ثم وجب تنفيذ أحكام الاعدام عليهم فورا.