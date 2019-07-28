أخبار مصر | المفتي يدين مقتل 23 شخصًا في عملية إرهابية لبوكو حرام بنيجيريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المفتي يدين مقتل 23 شخصًا في عملية إرهابية لبوكو حرام بنيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الأستاذ الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية– مقتل 23 شخصًا في عملية إرهابية قامت بها جماعة بوكو حرام الإرهابية، عقب مراسم تشييع جنازة في قرية بمنطقة نغانزاي بشمال شرق نيجيريا.

وأكد مفتي الجمهورية، أن الجماعات الإرهابية لا حرمة لديها للدماء ولا للموت، ولكن كل ما تسعى إليه هو إثارة الإضرابات في المجتمعات وإرهاب الناس.

وتوجه المفتي بخالص العزاء للشعب النيجيري ولأسر الضحايا، داعيًا الله أن يرحمهم ويلهم أهليهم الصبر والسلوان.