أخبار مصر | أول تعاون بين "الهجرة" ومصر تستطيع".. انطلاق ندوة بروفيسور أسامة حمدي لعلاج السمنة والسكر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعاون بين "الهجرة" ومصر تستطيع".. انطلاق ندوة بروفيسور أسامة حمدي لعلاج السمنة والسكر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت اليوم، ندوة بروفيسور أسامة حمدي، أستاذ كلية الطب جامعة هارفارد، مدير برنامج علاج السمنة لمرضي السكر، برعاية وزارة الهجرة. الندوة تأتي كأول تعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة مصر تستطيع، والأكاديمية الوطنية للتدريب NTA.

وجاء ذلك بحضور وزيرة الدولة لشؤن الهجرة والمصريين بالخارج، نبيلة مكرم، والإعلامي أحمد فايق، أمين عام مؤسسة مصر تستطيع، وهاني الناظر رئيس مجلس أمناء المؤسسة.