أخبار مصر | في ذكرى ثورة 23 يوليو.. 'القومي لأسر الشهداء' ينظم يوم ترفيهي بأحد المنتزهات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في ذكرى ثورة 23 يوليو.. 'القومي لأسر الشهداء' ينظم يوم ترفيهي بأحد المنتزهات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، برئاسة اللواء أ.ح/ محمد عبدالمنعم أمين عام المجلس، يوم ترفيهي وتثقيفي لأسر الشهداء والمصابين، بأحد الفنادق، وذلك في إطار إحتفالات الدولة بذكرى تورة 23 يوليو.

وشمل الاحتفال عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية وهدايا لأطفال الشهداء.

وقال اللواء أ ح/ محمد عبدالمنعم أمين عام المجلس، خلال كلمته باليوم الترفيهي، إن الدولة لن تنسى أبنائها الشهداء ومصابيها، الذين قدموا أرواحهم في سبيل الوطن.

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وجدد أمين عام المجلس، التزامه بالعمل الجاد على تطوير وتحديث الخدمات المُقدمة، مشددًا على أن المجلس يعمل وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتضمن برنامج اليوم الترفيهي، تقديم فقرات لفرقة الفنون الشعبية، وعدد من المطربين وفقرات خاصة للأطفال والغذاء.

يذكر أن المجلس القومي قد أطلق الأسبوع الماضي البرنامج الترفيهي والتثقيفي لأسر الشهداء والمصابين (صيف 2019)، لإقامة عدد من الفعاليات الترفيهية والثقافية على مدار الصيف.

