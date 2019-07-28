أخبار مصر | رسميا.. "التعليم العالي" تعلن موعد بدء المرحلة الثانية للتنسيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. "التعليم العالي" تعلن موعد بدء المرحلة الثانية للتنسيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التعليم العالي، فتح باب تسجيل الرغبات لطلبة الثانوية العامة 2019، في تنسيق المرحلة الثانية على أن تبدأ أعمال هذه المرحلة من يوم الأربعاء الموافق 31/7/2019 حتي يوم الأحد الموافق 4/8/2019 لمدة خمسة أيام.

الحد الأدنى للمرحلة الثانية وعدد طلابها ومواعيد تسجيل الطلاب لرغباتهم علي موقع التنسيق الإلكتروني.