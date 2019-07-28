أخبار مصر | الليلة.. 'مصر النهاردة' يكشف مصادر تمويل التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الليلة.. 'مصر النهاردة' يكشف مصادر تمويل التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعرض الليلة، برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، كيف استغل الإخوان أموال التبرعات في أعمال غير مشروعة، وما هي مصادر تمويل التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية.

ويستضيف البرنامج ماهر فرغلي الباحث في شؤون حركات وتنظيمات الإسلام السياسي، كما تستعرض الحلقة في فقرتها الثانية، مبادرة خليك رياضي، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، للتشجيع على ممارسة الرياضة، وتستضيف الفقرة الكابتن مسعد محمد محمد فؤاد عضو مجلس مؤسس مبادرة خليك رياضي.

يذكر أن البرنامج تقديم ريهام الديب، وأحمد سمير، ويُذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.

