أخبار مصر | "النقل" تتابع مستجدات إنشاء محطة متعددة الأغراض بأرصفة بميناء الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل" تتابع مستجدات إنشاء محطة متعددة الأغراض بأرصفة بميناء الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد كلا من وزير النقل المهندس كامل الوزير والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية، اجتماعا موسعا لمتابعة المستجدات الخاصة بإنشاء محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية وحضر اللقاء الفريق /أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس واللواء / ايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقيادات النقل البحري وهيئة قناة السويس.

استعرض الوزير الخطوات التنفيذية للمشروع بعد إنتهاء التصميمات الخاصة بإنشاء الأرصفة وبعد إنهاء دراسات التربة الجاري تنفيذها بالميناء بالإضافة الى استعراض دراسة تطوير أرصفة الميناء وتعميق الممر الملاحي الداخلي والخارجي لإستقبال السفن العملاقة وسفن الروافد وكذلك التأكيد على سرعة توقيع البروتوكول الخاص بالإشراف على المشروع لسرعة تعيين مقاولي المشروع من الشركات الوطنية المصرية للقيام بأعمال تنفيذ إنشاءات الأرصفة وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل استشاري المشروع والمحدد له 24 شهرا.

Advertisements

صرح وزير النقل أن المحطة يتم تنفيذها على مساحة 560 ألف متر بطول أرصفة 2480 وأعماق .517 مترا، وستكون طاقة التداول بها من 15 إلى 18 مليون طن سنويا، ، كما يمكن للمحطة استقبال 6 سفن فى وقت واحد، لافتا إلى أن إجمالى تكلفة المشروع ستصل إلى 550 مليون دولار".

ومن جانبه أشار مميش إل أن تنفيذ هذه المحطة سيرفع من تصنيف ميناء الاسكندرية وأن كافة امكانات هيئة قناة السويس مسخرة لانجاح هذا المشروع الهام الذي سيكون له أثرا ايجابيا كبيرا على منظومة النقل البحري بالاسكندرية.