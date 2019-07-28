شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية الأربعاء.. 78.05% «علمي» و68.05% «أدبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة، يبدأ الأربعاء المقبل 31 يوليو، ولمدة 5 أيام بحث ينتهي 4 أغسطس المقبل. ووحددت الوزارة الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للشعبة العلمية بـ320 درجة بنسبة 78.05%، والشعبة الأدبية 279 بنسبة 68.05%.

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