شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يستعرض جهود الوزارة فى تطوير المناطق غير الآمنة والأسواق العشوائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الوزارة فى تطوير المناطق غير الآمنة، وغير المخططة، والأسواق العشوائية، مؤكداً أن وزارة الإسكان اقتحمت هذا الملف الشائك الذى عانت منه الدولة والمواطنون لعقود، وذلك بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى.

وقال وزير الإسكان: إنه «يبلغ عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الدولة، 357 منطقة، بها 221607 وحدات سكنية، وتم الانتهاء من تطوير 192 منطقة منها، وجارٍ تطوير 165 منطقة أخرى، وتبلغ التكلفة التقديرية لمشروعات التطوير 31 مليار جنيه، بينما بلغ عدد المناطق غير المخططة على مستوى الدولة، 70 منطقة بمساحة 152 ألف فدان، وتم الانتهاء من تطوير 52 منطقة منها، وجارٍ تطوير 18 منطقة أخرى»، مشيراً إلى أن عدد الأسواق العشوائية على مستوى الدولة يبلغ 1105 أسواق، تضم 306313 وحدة سوقية، حيث تم الانتهاء من تطوير 18 سوقاً، وجارٍ تطوير 22 سوقاً أخرى.

وأوضح الوزير أنه تم حتى الآن تسكين 53950 وحدة سكنية، وتم وجارٍ تأثيث 19986 وحدة، مؤكداً أن الوحدات يتم تنفيذها على أعلى مستوى يليق بأهالينا، كما أنه يتم توفير جميع المشروعات الخدمية بجانب تنفيذ الوحدات، من أجل توفير مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات.