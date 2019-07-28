شكرا لقرائتكم خبر عن قبل بدء تسجيل رغبات «المرحلة الثانية».. تعرّف على الأماكن الشاغرة في الكليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة التعليم العالي، نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق، خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التعليم العالي، لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات. وفيما يلي قائمة الحدود الدنيا للكليات والأماكن الشاغرة:

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