شكرا لقرائتكم خبر عن «جمال الدين» و«أبوالنجا» يتفقدان مناطق التنقيب عن الذهب في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد جمال الدين، مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الأمن، والدكتورة فايزة ابوالنجا، مستسار الرئيس للامن القومي، مدينة مرسي علم، الأحد، مناطق التنقيب عن الذهب في مرسي علم، بعد تكرار حالات التنقيب غير الشرعي.

قال الشاذلي القرباوي، أحد مشايخ قبيلة العبابدة، إن مستشاري الرئيس واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الاحمر، سيلتقون عددًا من شيوخ قبائل المنطقة؛ للاستماع لهم حول حالات التنقيب غير الشرعي في عدد من مناطق الصحراء الشرقية.