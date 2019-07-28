شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى «أدبي»: «الاقتصاد والعلوم السياسية» الأعلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى من تنسيق قبول المرحلة الأولى، اقتصاد وعلوم سياسية 98%، ألسن 95.3%، إعلام 96%، آثار 96.9%.

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التعليم العالي منذ قليل، لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات.

يُذكر أن عدد طلاب المرحلة الأولى بلغ 143 ألفًا و313 طالبًا.