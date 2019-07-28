شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير ومميش يتابعان إنشاء محطة متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية، اجتماعا موسعا لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بإنشاء محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية، بحضور الفريق أسامة ربيع، نائب رئيس هيئة قناة السويس، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقيادات النقل البحري وهيئة قناة السويس.

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استعرض الوزير الخطوات التنفيذية للمشروع بعد انتهاء التصميمات الخاصة بإنشاء الأرصفة وبعد إنهاء دراسات التربة الجاري تنفيذها بالميناء، إضافة إلى استعراض دراسة تطوير أرصفة الميناء وتعميق الممر الملاحي الداخلي والخارجي لإستقبال السفن العملاقة وسفن الروافد، وكذلك التأكيد على سرعة توقيع البروتوكول الخاص بالإشراف على المشروع لسرعة تعيين مقاولي المشروع من الشركات الوطنية المصرية للقيام بأعمال تنفيذ إنشاءات الأرصفة وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل استشاري المشروع والمحدد له 24 شهرا.

قال الوزير إن المحطة يتم تنفيذها على مساحة 560 ألف متر بطول أرصفة 2480 وأعماق 517 مترا، وستكون طاقة التداول بها من 15 إلى 18 مليون طن سنويا، كما يمكن للمحطة استقبال 6 سفن في وقت واحد، لافتا إلى أن إجمالى تكلفة المشروع ستصل إلى 550 مليون دولار.

من جهته، أشار الفريق مهاب مميش إلى أن تنفيذ هذه المحطة سيرفع من تصنيف ميناء الاسكندرية، وأن كافة إمكانات هيئة قناة السويس مسخرة لإنجاح هذا المشروع الهام الذي سيكون له أثرا ايجابيا كبيرا على منظومة النقل البحري بالإسكندرية.