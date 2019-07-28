شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على الحدود الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بكليات الطب و«الأسنان» والصيدلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى من تنسيق قبول المرحلة الأولى لقطاع للطب بنسبة 98.4%، وطب الأسنان 98.29% والصيدلة 97.8% والعلاج الطبيعي 97.68%.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التعليم العالي منذ قليل، لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات.
يُذكر أن عدد طلاب المرحلة الأولى بلغ 143 ألفًا و313 طالبًا.
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