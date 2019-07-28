شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع إجراءات تشغيل المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا موسعا مع نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية، بحضور مدير مركز تدريب وردان ومعاون الوزير للسكة الحديد والمترو، لبحث آخر الإجراءات الخاصة بتشغيل المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية بمنطقة وردان والملحق بمركز تدريب وردان.

استعرض الوزير الإجراءات التي قامت بها هيئة السكك الحديدية بعد صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم ٢٣٤٠ بتاريخ ٢٠١٩/٧/٣، والخاص بالموافقة على إنشاء المعهد والتي ستكون مدة الدراسة به سنتان دراسيتان، على أن يمنح الطالب بعد التخرج شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصناعية في التخصص وتعتمد من وزارة التعليم العالي وفقاً للضوابط المنظمة لذلك.

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استعرض الوزير الإجراءات التي تم اتخاذها والانتهاء منها والخاصة بتجهيز وإعداد الفصول والقاعات الدراسية وأماكن الإعاشة الخاصة بالدفعة الاولي من طلاب المعهد والإحتفاظ بمركز تدريب وردان للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بجانب المعهد الفني الفوق متوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية، فضلًا عن استعراض الاجراءات التنسيقية مع وزارة التعليم العالي والخاصة بالاعداد التي سيتم قبولها هذا العام وفقاً لاحتياجات السكك الحديدية.

أكد نائب الموارد البشريه بالهيئة الانتهاء من تصميم موقع الكتروني وسيتم ادراجة ضمن دليل مواقع الكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي، بحيث يوفر كافة المعلومات اللازمة للراغبين في التقدم للمعهد، وكذلك الانتهاء من تصميم المناهج الدراسية وتحديد الاختبارات الخاصه بالقبول بالمعهد، وأنه جار التنسيق مع وزارة التعليم العالي لصدور قرار وزاري ببدأ تشغيل المعهد ضمن اعمال مكتب التنسيق.

يذكر أن هناك عدد من الاختبارات التي سيتم الإعلان عنها والتي يجب على الطالب أن يجتازها للإلتحاق بالمعهد بهدف تخريج دفعات من الفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة التطور الهائل في مجال السكك الحديدية بحيث يكون الخريج مؤهل للتعامل مع أحدث أساليب التكنولوجيا في هذا المجال.