شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. «المصري اليوم» تنشر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مؤتمر صحفي، الأحد، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام 2019، والبالغ عددهم 143 ألف و313 طالب.

وجاء الحد الأدنى لكليات الطب البشرى، وهو 98.4 % بواقع 403.5 درجة، والحد الأدنى لكليات الصيدلة وهو 97.8% بواقع 401 درجة، والحد الأدنى لكليات طب الفم والأسنان 98.2% بواقع 403 درجات، والحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعى وهو 97.98% بواقع 400.5 درجة.

Advertisements

وبلغ الحد الأدنى للمرحلة الأولى الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر، أى بنسبة 97.07% فأكثر، بإجمالى 30152 طالب وطالبة، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر، أى بنسبة 95% فأكثر، بإجمالى 14690 طالب وطالبة، الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر، أى بنسبة 80% فأكثر 98471 طالب وطالبة، ويأتى إجمالى أعداد الطلاب بهذه المرحلة 143313 طالب وطالبة.

وفيما يلي، نتيجة التنسيق بالأسماء: