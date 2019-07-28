شكرا لقرائتكم خبر عن قبل إجازه عيد الأضحى.. «الوزير» يشهد تشغيل 20 عربة قطار مطورة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت وزارة النقل من إجراءاتها وذلك مع بدء تشغيل حجز إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث شدد المهندس كامل الوزير النقل على رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المحطات، وتجهيز أسطول العربات الإضافية لتكون على مستوي العربات التي تعمل في التشغيل العادي.

في الوقت الذي شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير تشغيل 20 عربة مطورة تم إعادة تأهيلها وتطويرها في مصنع سيماف كدفعة أولى ضمن خطة تطوير وإعادة تأهيل 200 عربة مطورة.

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في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وفي إطار خطة وزارة النقل لتطوير وإعادة تأهيل أسطول عربات السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة في مرفق السكك الحديدية.

واستقل الوزير قطار رقم 549 المتجه من القاهرة إلى طنطا بخط منوف في المسافة من القاهرة حتى شبرا حيث أعلن خلال جولته عن تشغيل 6 قطارات من هذه العربات كخدمة مميزة على خط القاهرة منوف بدءا من اليوم السبت 27 / 7 /2019 لافتا إلى أن قطار رقم 549 مكون 7 عربات تم تطويرها وجرار تم تطويره في الشركة المصرية لصيانة وخدمات السكك الحديدية (ايرماس) المتخصصة في عمرة وصيانة وإعادة تأهيل جرارات السكك الحديدية وأن الفترة القادمة ستشهد إدخال عربات أخرى تم تطويرها مع توالي توريد هذه العربات من مصنع سيماف لاستيعاب الكثافات العالية من الركاب.

وقال وزير النقل إن دخول هذه العربات بعد تحسينها للخدمة يتزامن مع الاستعداد لتشغيل جداول عيد الأضحى المبارك بما يعود إيجابيا على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب مشيرا إلى أنه سوف يتم استصحاب القطارات بأفراد أمن ونظافة للحفاظ على جودة الخدمة المقدمة وكذلك التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات بتوفير الحراسة داخل القطار وفى أحواش مبيت العربات.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن الوزارة تسير في اتجاهين فيما يتعلق بأسطول عربات السكك الحديدية الأول يتعلق بتطوير وتحسين عربات الأسطول الحالي والثاني يشمل التعاقدات الجديدة التي تعتبر الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية والتي شملت التعاقد على تصنيع وتوريد ١٣٠٠ عربة سكة حديد جديدة للركاب من شركة ترانسماش الروسية والتعاقد على تصنيع وتوريد ٦ قطار ات جديدة من شركة تالجو الإسبانية.