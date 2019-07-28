شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: اختبار 600 متقدم لشغل 65 درجة قيادية في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت لجنة اختبارات القيادات المحلية في وزارة التنمية المحلية المقابلات الشخصية لـ1182 متقدما لمسابقة القيادات المحلية رقم 2 لسنة 2019، التي أعلنت عنها الوزارة لشغل الأماكن الشاغرة.

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قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن اللجنة انتهت من اختبار 600 متقدم لشغل 65 درجة من وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات من الدرجة الممتازة والعالية ومديرى العموم.

أوضح أن اللجنة تستأنف عملها لاختبار 100 متقدم على مدار اليوم، مؤكدا استمرار اللجنة حتى مطلع الأسبوع المقبل في اختبار باقي المتقدمين الذين لم تتم المقابلة الشخصية لهم.

أشار الوزير إلى «حرص الوزارة على تطبيق أعلى المعايير العلمية والإدارية والشفافية والعدالة في اختيار القيادات الجديدة ليكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة لإحداث نقلة نوعية في العمل بالمحليات ودفع عجلة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين».