شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى: 98.4% للطب و97.8% للصيدلة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مؤتمر صحفي، الأحد، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام 2019.

وقال الوزير إن الحد الأدنى لكلية الطب 403.5 بنسبة 98.4%، وطب الأسنان 403 بنسبة 98.29%، والصيدلة 401 بنسبة 97.8%، والعلاج الطبيعي 400.5 بنسبة 97.68%، والطب البيطري 97.07%.

وأوضح عبدالغفار أن الحد الأدنى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 96.34%، وكلية الإعلام 94.39%، وكلية الألسن 95.49%، وكلية الإعلام 94.93%، وكلية الآثار 92.56%، وكلية الفنون الجميلة 91.71%،

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وأضاف أنه يوجد أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية بعدد من كليات الهندسة والتمريض والعلوم والزراعة والألسن والاقتصاد والعلوم السياسية لطلاب الشعبة العلمية، كما يوجد أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية بالشعبة الأدبية بكليات الآداب والتجارة والحقوق والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية.

وقال وزير التعليم العالي إن عدد الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق في المرحلة الأولى من الشعبة العلمية بلغ ٤٥ ألفا و١٦٥ طالبا وطالبة،والشعب والأدبية ٩٧ ألفا و٧٩٧ طالبا وطالبة بإجمالي ١٤٢ ألفا و٩٦٢ طالبا وطالبة، فيما لم يتقدم من الشعبة العلمية ٤٦ طالبا وطالبة ومن الشعبة الأدبية ٧٥١ طالبا وطالبة بإجمالي ٧٩٧ طالبا وطالبة.

وأعلن عبد الغفار أن المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات ستبدأ يوم الأربعاء المقبل وتستمر حتى الأحد ٤ أغسطس القادم.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مكتب التنسيق التزم عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط، لافتا إلى أنه تم ترشيح الطلاب الأوائل تم في ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات دون التقيد بالتوزيع الجغرافي والإقليمي حسب رغبة الطالب.

وتابع قائلا، إنه بإعلان هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق أتم توزيع عدد ١٤٢ ألفا و٩٦١ طالبا وطالبة في المرحلة الأولى خلال المدة المعلن عنها منذ بدء العمل، موضحا أنه يمكن للطالب طبع بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، وأنه سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.