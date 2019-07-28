شكرا لقرائتكم خبر عن غضب بين أهالي دسوق لتعطل العمل في مكتب البريد الرئيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة غضب ومشادات لفظية بين المواطنين المتعاملين مع مكتب بريد دسوق الرئيسي، صباح الأحد، بسبب سقوط الشبكة وتعطل العمل بالمكتب.

وقعت مشادات كلامية بين المواطنين والعاملين بالمكتب، وقال عدد من المتعاملين إن سقوط الشبكة أمر متكرر في المكتب، ما يتسبب في تعطيل مصالحهم.

هددوا بسحب ودائعهم من المكتب ووقف التعامل معه، مطالبين رئيس هيئة البريد والدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، بالتدخل ومحاسبة المقصرين.