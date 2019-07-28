الارشيف / أخبار مصر

غضب بين أهالي دسوق لتعطل العمل في مكتب البريد الرئيسي

0 نشر
مجدي أبو العينين 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن غضب بين أهالي دسوق لتعطل العمل في مكتب البريد الرئيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة غضب ومشادات لفظية بين المواطنين المتعاملين مع مكتب بريد دسوق الرئيسي، صباح الأحد، بسبب سقوط الشبكة وتعطل العمل بالمكتب.

وقعت مشادات كلامية بين المواطنين والعاملين بالمكتب، وقال عدد من المتعاملين إن سقوط الشبكة أمر متكرر في المكتب، ما يتسبب في تعطيل مصالحهم.

هددوا بسحب ودائعهم من المكتب ووقف التعامل معه، مطالبين رئيس هيئة البريد والدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، بالتدخل ومحاسبة المقصرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غضب بين أهالي دسوق لتعطل العمل في مكتب البريد الرئيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا