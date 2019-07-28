شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: 200 مليون جنيه حصيلة محاضر سرقة التيار بشركة القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء إنجازات الشركة حتى يونيو 2019، حيث أكد أن الشركة تخدم النطاق الجغرافى لعدد من المحافظات والتى تتضمن كل من الشرقية ـ الإسماعيلية ـ بورسعيد ـ السويس ـ البحر الأحمر ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ المدن الجديدة "العاشر من رمضان، مدينة الشروق، مدينة بدر، مدينة المستقبل، مدينة الهايكستب، مدينة الصالحية الجديدة"، وتبلغ مساحة هذه المحافظات والمدن حوالى 300 ألف كيلومتر مربع تمثل حوالى 30% من إجمالى مساحة مصر ويبلغ إجمالى عدد السكان فى نطاق عمل الشركة 16 مليون نسمة تقريباً.

وقال السيد، وفقا لبيان لوزارة الكهرباء اليوم، أنه تم ذلك من خلال تنفيذ الخطة الاستثمارية للشركة (تنفيذ خطط الإحلال والتجديد والتوسعات وتنفيذ خطط الصيانة طبقاً لنماذج MPIS) بإجمالى مبلغ 1,2 مليار جنيه حيث ت إنشاء موزعات جديدة بمراكز الأحمال للتخفيف عن الموزعات القائمة واستيعاب الأحمال الجديدة وإحلال موزعات قائمة بعدد 14 موزع وفرد كابلات الدخول والخروج لها بطول 421 كم.

وتابع السيد:"كما تم تدعيم الموزعات القائمة بمغذيات دخول جديدة وخلايا جديدة وإحلال مغذيات قائمة بطول 464.6 كم، وتقسيم حلقات الكابلات والمغذيات ذات الأحمال المرتفعة وإحلال مغذيات قائمة بجميع محافظات الشركة بطول 163 كم، وتدعيم الشبكة بإضافة محولات جديدة بجميع فروع الشركة بإجمالى 893 محول"

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بالإضافة إلى أنه تم إحلال وتجديد وإنشاء خطوط جهد منخفض بجميع فروع الشركة بموصلات هوائية 1712 كم وكابلات بطول 246 كم، وتحويل خطوط هوائية فوق الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بطول 140 كم.

وحول موقف الضبطية القضائية أكد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أنه تم تحرير محاضر سرقات تيار بقيمة 200 مليون جنيه، لافتا إلى أنه نتيجة للجهود المبذولة سابقاً فقد انخفضت معدل أعطال الجهد المتوسط، وانخفضت معدل أعطال الجهد المنخفض، كما انخفض متوسط زمن العطل، وانخفضت كمية الطاقة المفصولة نتيجة الأعطال مما ادى إلى استمرار واستقرار التغذية الكهربية لدى المشتركين وبجودة عالية، كما انخفضت نسبة الفقد الفنى بالشركة.

واوضح السيد، أنه فيما يتعلق بالمشروعات المنفذة للغير بمعرفة شركة القناة لتوزيع الكهرباء قامت الشركة بتوصيل التيار الكهربى لكل من لعدد من المشروعات منها "الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمبلغ 149.2 مليون جنيه،ومصلحة الميكانيكا والكهرباء بمبلغ 66.6 مليون جنيه، و أنفاق بورسعيد أسفل قناة السويس بمبلغ 132 مليون جنيه، و الهيئة العامة للطرق والكبارى بمبلغ 5 مليون جنيه، و جهاز تعمير سيناء بمبلغ 138.6 مليون جنيه، و شركة أنابيب البترول بمبلغ 30.5 مليون جنيه، و- جهاز الخدمة الوطنية بمبلغ 18.7 مليون جنيه، و هيئة قناة السويس بمبلغ 14 مليون جنيه، و محافظة البحر الأحمر بمبلغ 873.8 مليون جنيه، و أنفاق الإسماعيلية أسفل قناة السويس بمبلغ 82 مليون جنيه، و جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء بمبلغ 155 مليون جنيه، و الإسكان الاجتماعى بمبلغ 50 مليون جنيه، و تطوير مستشفيات بورسعيد للتأمين الصحى بمبلغ 250 مليون جنيه، و مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء بمبلغ 55 مليون جنيه"