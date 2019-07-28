شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للشئون الإسلامية" يصدر 4 كتب باللغات الأجنبية للرد على المتطرفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، 4 كتب دينية تواجه التشد مترجمة باللغات الأجنبية، وهى كتب: الفهم المقاصدي للسنة النبوية ، باللغة اليونانية ، واللغة الألمانية، وفقه الدولة وفقه الجماعة، باللغة الفرنسية، ونعمة الماء، باللغة الإنجليزية، كما صدر كتاب فقه السيرة النبوية.. قراءة جديدة، للدكتور أسامة الجندى تقديم وزير الأوقاف.

قالت وزارة الأوقاف، إن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يصدر هذه المطبوعات ضمن خطته و في إطار دور الأوقاف التنويرى والتثقيفى والتوعوى، وتجديد الخطاب الدينى، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وإعادة قراءة كتب التراث قراءة عصرية جديدة تراعي ظروف العصر ومستجداته فى ظل الحفاظ على ثوابت الشرع الشريف.