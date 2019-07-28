شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل اجتماع لجنة ايراد نهر النيل × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة إيراد النهر وإدارة المياه طوال العام، استمرار عقد اجتماعاتها بشكل دورى ومتابعة مؤشرات التنبؤ بالأمطار والسيول، ومشاركة معلومات التنبؤات مع كل الجهات المعنية لسرعة التعامل مع أى مخاطر يمكن أن تنجم عنها.

وفى التقرير التالى نرصد 10 معلومات عن اجتماع لجنة إيراد النيل.

1- أعلنت انخفاض كميات مياه الفيضان المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائى الحالى حوالى 5 مليارات متر مكعب عن العام الماضى.

2- كشفت استعداد السد العالى لاستقبال الفيضان الجديد للسنة المائية 2019-2020.

3- طالبت بوقف التعديات ومنع إلقاء المخلفات والقمامة بالمجارى المائية.

4- كلفت بسرعة الانتهاء من أعمال تطهير 117 مخر مع نهاية شهر سبتمبر.

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5- كلفت بالتأكد من جاهزية الأجهزة المعنية بالوزارة لإدارة المياه بما يضمن الوفاء باحتياجات قطاعات الدولة المختلفة منها.

6- شددت على ضرورة حث المواطنين على تحمل مسئولياتهم للحفاظ على الموارد المائية بعدم التعدى ومنع إلقاء المخلفات والقمامة فى مخرات السيول تجنباً لحدوث أية ازدحامات.

7- كلفت بضرورة استعداد وحدات الطوارئ والاستمرار فى رفع كفاءة محطات الرفع على شبكة المصارف واستعداد منظومة الصرف لاستقبال مياه الأمطار لحماية الأرواح والممتلكات من المخاطر .

8- كلفت بالبدء الفورى فى تكثيف أعمال تطهير وصيانة المصارف خاصة المصارف التى تستقبل مياه السيول و المخرات.

9- أعلنت رفع حالة الطوارئ القصوى فى كافة محافظات الجمهورية.

10- كشفت انخفاض أعداد شكاوى نقص المياه مقارنة بالأعوام السابقة سواء على الموقع الالكترونى للشكاوى الحكومية أو الخط الساخن حيث استقبلت الوزارة 594 شكاوى، بينما وصل عدد الشكاوى الواردة عام 2016 إلى 1810 شكوى.