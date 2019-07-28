شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: إجراء المقابلات الشخصية لـ 600 متقدم لمسابقة قيادات المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التنمية المحلية، أن لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين للمسابقة رقم 2 لشغل 65 درجة انتهت حتى ظهر اليوم الأحد من اختبار 600 متقدماً في المسابقة، على وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات من الدرجة الممتازة والعالية ومديرى العموم للعمل رؤساء مراكز ومدن وأحياء وسكرتيرى عموم محافظات وسكرتيرى عموم مساعدين.

وأوضح وزير التنمية المحلية فى بيان اليوم، أن اللجنة تختبر 100 متقدم على مدار اليوم، وتواصل المقابلات حتى مطلع الاسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن اللجنة التى يرأسها تضم فى عضويتها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور اسماعيل طه محافظ كفر الشيخ واللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية السابق وبعض خبراء الإدارة المحلية وأساتذة الجامعات وعضو من مجلس الدولة.

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وأكد حرص الوزارة على تطبيق أعلى المعايير العلمية والإدارية والشفافية والعدالة في اختيار القيادات الجديدة ليكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة لإحداث نقلة نوعية في العمل بالمحليات ودفع عجلة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكداً ضرورة ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء من المتميزين في المسابقة، وقال شعراوي أن الوزارة ستنظم دورة تدريبية متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة للمرشحين الذين سيتم اجتيازهم للمقابلات الشخصية.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للإعلان بلغ حوالي 1183 وبلغ إجمالى المستوفين 1114، حيث تقدم للدرجة الممتازة 101 ، كما تقدم للمدير العام 713، كما تقدم للدرجة العالية 297 وعدد القيادات المطلوبة في الإعلان 65

وكان قد تم الانتهاء من إجراء اختبارات للمتقدمين في المسابقة بمعهد إعداد القادة على المهارات السلوكية والقيادية واللغات والحاسب الآلى والمعلومات العامة والثقافة.