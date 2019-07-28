- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. توصيل الصرف الصحى لمشروع العين السخنة وإيقاف أعمال بناء مخالف بالبساتين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم البدء فى رصف مشروع العين السخنة، بالبساتين، وتم وضع طبقة من الدقشوم لبدء أعمال الرصف، وكذلك جارى توصيل الصرف الصحى وتركيب مواسير بطول 210 متر وقطر 15 بوصة .
وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه جارى إعادة الشيئ لأصله ورصف الطريق بداية من مطلع كارفور بالمعراج العلوى بالبساتين، وذلك بعد الانتهاء من توصيل خطوط الغاز الطبيعى للمنطقة.
وفى السياق قال فؤاد، أن أجهزة حى البساتين، برئاسة اللواء محمود ضياء، رصدت عدد من الابنية المخالفة، حيث تم إيقاف أعمال بناء مخالفة وفك الشدة الخشبية بالقطعة رقم 8255 بمجاورة الثامنة بالمعراج السفلى بشارع الخمسين بالإضافة إلى تنفيذ إزالة فى المهد لأعمدة الدور الأرضى بشارع الجزائر مدخل عزبة النصر وإيقاف أعمال بناء مخالفة بالعقار رقم 18 شارع عاشور حمودة بمنطقة المزارع .
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. توصيل الصرف الصحى لمشروع العين السخنة وإيقاف أعمال بناء مخالف بالبساتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.