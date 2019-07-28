شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. توصيل الصرف الصحى لمشروع العين السخنة وإيقاف أعمال بناء مخالف بالبساتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم البدء فى رصف مشروع العين السخنة، بالبساتين، وتم وضع طبقة من الدقشوم لبدء أعمال الرصف، وكذلك جارى توصيل الصرف الصحى وتركيب مواسير بطول 210 متر وقطر 15 بوصة .

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه جارى إعادة الشيئ لأصله ورصف الطريق بداية من مطلع كارفور بالمعراج العلوى بالبساتين، وذلك بعد الانتهاء من توصيل خطوط الغاز الطبيعى للمنطقة.

وفى السياق قال فؤاد، أن أجهزة حى البساتين، برئاسة اللواء محمود ضياء، رصدت عدد من الابنية المخالفة، حيث تم إيقاف أعمال بناء مخالفة وفك الشدة الخشبية بالقطعة رقم 8255 بمجاورة الثامنة بالمعراج السفلى بشارع الخمسين بالإضافة إلى تنفيذ إزالة فى المهد لأعمدة الدور الأرضى بشارع الجزائر مدخل عزبة النصر وإيقاف أعمال بناء مخالفة بالعقار رقم 18 شارع عاشور حمودة بمنطقة المزارع .

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