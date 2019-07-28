شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى للجينات بالزراعة ينظم دورة تدريبية للتعرف على التقنيات الوراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك القومى للجينات التابع لمركز البحوث الزراعية، تنظيم دورة تدريبية متخصصة للتعرف على أحدث التقنيات الوراثية واستخداماتها العملية، تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، خلال الفترة من 21 حتى 29 أغسطس المقبل.

تقام الدورة تحت عنوان:"التقنيات السيتولوجية والجزيئية العملية المتقدمة وتطبيقاتها"، للطلبة والباحثيين المهتمين بعلم الوراثة وأهم التقنيات الحديثة المستخدمة فيه.

وقالت الدكتورة نيفين عبدالفتاح، رئيس البنك القومى للجينات، إن الدورات التى ينظمها البنك تهدف فى الأساس إلى زيادة المعرفة العملية واكتساب المهارات المعملية لكل طلاب الجامعات وباحثي المركز المتخصصين وغير المتخصصين في مجالات البيوتكنولوجي الحديثة، لافتة إلى أنه تتوافر جميع الأجهزة المعملية الحديتة والكيماويات المطلوبة بالبنك، فضلا عم الامكانيات التدريبية المطلوبة، وباحثين على درجة كبيرة من لتدريب، كذلك يتم المشاركة في العملية التدريبية محاضرين من مختلف الجامعات لأثراء المحتوى التدريبى.

وأشارت رئيس البنك القومى للجينات، إلى أن تلك الدورة مدتها 7 أيام من 10 صباحا حتى 3 مساء وتشمل 10 ساعات نظرى و20 ساعة عملى مقسمة ما بين معملى الوراثة السيتولوجية والوراثة الجزيئية.