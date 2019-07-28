شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى يؤكدون سهولة امتحان الإنجليزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى طلاب الصف الأول الثانوى العام، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزى" ورقيا فى المدارس، مؤكدين سهولة الأسئلة. وقال طلاب مدرسة السعيدية أن الأسئلة بسيطة وواضحة، كما أنهم استخدموا الكتاب المفتوح فى الإجابة عن بعض الجزئيات البسيطة فى الامتحان. وقال أحمد عبد الفتاح، إنه استخدم الكتاب المفتوح فى الإجابة، وكانت الأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط غير معقدة. وتعقد امتحانات الفرصة الثانية لطلاب أولى ثانوى إلزامية أى أن الطالب الذى لن يدخل الدور الثانى يعتبر باقى للإعادة العام المقبل.

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