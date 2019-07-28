شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأنبا إبراهيم إسحق يدشن كنيسة كاثوليكية بالمنيا بحضور سفير الفاتيكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك، اليوم الأحد، كنيسة مارجرجس بنجع الدك بالمنيا، بحضور المونسنيور برونو موتزارو سفير الفاتيكان والأنبا بطرس فهيم مطران المنيا والانبا باسيليوس مطران سوهاج.

قبل صلوات التدشين، صلى البطريرك القداس الإلهى بحضور عدد غير قليل من شعب الكنيسة والكهنة والراهبات و القس نبيل ثابت راعى الكنيسة الانجيلية بالفكرية والقس سمعان من الكنيسة الارثوزكسية وكورال كنيسة العائلة المقدسة ملوى

يواصل الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك زيارته إلى محافظة المنيا التى تستمر حتى الثلاثاء القادم، وكان فى استقباله الانبا بطرس فهيم مطران الإيبارشية، والنيافة الأنبا باسيليوس المنتخب مطرانا لايبارشية سوهاج.

يتفقد البطريرك خلال الزيارة العديد من الرعايا بالمنيا ويقابل العديد من مشرفى الأنشطة الرعوية.





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