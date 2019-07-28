شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة والأمومة والطفولة يطلقان غدا حملة طرق أبواب للتوعية بمخاطر الختان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا الإثنين، فعاليات حملة طرق الأبواب التى تحمل عنوان "احميها من الختان"، التى تنفذها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة بجميع المحافظات وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن فروع المجلس بالمحافظات، بالتعاون مع لجان حماية الطفل والرائدات الريفيات سيقوموا خلال هذه الحملة بطرق أبواب السيدات والأهالى فى المراكز والقرى والنجوع وتوعيتهم وجها ً لوجه بخطورة هذه المشكله وأضرار هذه الممارسة الخاطئة على مستقبل بناتهن وعلى فرصهن فى الحياة حياة طبيعية سليمة.

كما ستنقل فروع المجلس بالمحافظات، بالتعاون مع لجان حماية الطفل والرائدات الريفيات، رسائل الحملة والتى تتضمن توضيح رأى الدين فى ختان الإناث، وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذى الفتاة وأنه ليس من العبادات، كما سيتم توضيح رأى الطب والعقوبه المنصوص عليها فى القانون لكل من يشارك فى ارتكاب هذه الجريمة، كذلك الأثار النفسية والصحية التى تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة.