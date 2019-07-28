شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات البعثة الطبية للحج "بمكة" و"المدينة" تستقبل 5538 حاجاً مصرياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى والمشرف على البعثة الطبية للحج، والدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، والدكتور هشام مسعود، رئيس شعبة مكة، عدد من العيادات الطبية المتواجدة بمقر إقامة الحجاج المصريين، لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للحجيج.

وقالت البعثة الطبية ان القائمين على البعثة يقومون بصفة دورية بالمرور على العيادات للتأكد من توافر كافة الاحتياجات ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، كما يتم متابعة تقديم الخدمة الطبية للحجاج المصريين.

ومن جانبه أشار الدكتور عمرو قنديل، إلى أنه تم متابعة التسجيل الإلكترونى لبيانات المترددين على العيادات، كما تم متابعة الكشف الطبى على الحجاج المصريين، وصرف العلاج لهم، مشددا على توفير أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين، مؤكدا أن الحجاج المصريين اشادوا بالخدمة الطبية المقدمة لهم.

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فيما أكد قنديل ان عيادات البعثة الطبية للحج، استقبلت حتى اليوم الأحد، 5538 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 3746 حالة مرضية بمكة المكرمة، و 1792 حالة فى المدينة المنورة، لافتاً إلى دخول 16 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 5 حالات بعد تمام شفائهم، وما زالت هناك 11 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، أنه تم إجراء غسيل كلوى ل 10 حالات بمستشفيات السعودية، فيما تلقت حالة أخرى العلاج الكيماوي، لافتاً إلى أن الفريق الطبى يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوى والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبى بالبعثة الطبية بالمرور يومياً على جميع المستشفيات التى تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد عدم اكتشاف أى حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى مساء أمس، مشيراً إلى أن الفريق الوقائى مستمر فى تنظيم ندوات لتوعية الحجاج بالإجراءات الوقائية، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها.