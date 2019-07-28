الكنيسة: انتهاء المرحلة الأولى من برنامج البابا تواضروس لتطوير التعليم الكنسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القس بولس حليم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية أن الكنيسة انتهت فعاليات المرحلة الأولى من مشروع قداسة البابا تواضروس الثانى لتطوير التعليم الكنسى "جدد أيامنا كالقديم.. تراث كنيستنا روح وحياة" لتدريب 1000 معلم كنسي على التعليم باستخدام مصادر التعليم الكنسي الخمسة، الكتاب المقدس، والليتورجيا، والآبائيات، وتاريخ الكنيسة، والهوية القبطية.
شملت مرحلة المشروع الأول، التى بدأت عام 2016، ثلاث مستويات هى "اعرف"، و"ابحث"، و"ابتكر".
ومن المخطط أن تبدأ المرحلة الثانية من المشروع الذى يرعاه قداسة البابا فى الثلث الأخير من العام الجارى، وتهدف لرفع عدد المعلمين المُدَرَّبين إلى عشرين ألف معلم.
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