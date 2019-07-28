شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 134759 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن إجمالى عدد المتقدمين من طلاب الثانوية العامة 2019 بالمرحلة الأولى 143759 طالب وطالبة، بواقع 45211 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و98548 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.

وأوضحت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة المرحلة الأولى بتنسيق 2019، أنه لم يتقدم لتنسيق المرحلة الأولى 46 طالبا بالشعبة العلمية و751 طالبا بالشعبة الأدبية.

كان مكتب التنسيق بدأ في استقبال رغبات طلاب هذه المرحلة عن طريق شبكة الإنترنت في الفترة من الأحد الموافق 21/7/2019، ولأول مرة تم مد فترة تسجيل المرحلة إلى اليوم السادس بدلًا من 5 أيام، حيث أنتهت المرحلة يوم الجمعة 26/7/2019 فى تمام الساعة السابعة مساءً.

يذكر أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أى بنسبة 97.07% فأكثر بإجمالي 30152 طالب وطالبة،الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أى بنسبة 95% فأكثر بإجمالى 14690 طالب وطالبة، الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أى بنسبة 80% فأكثر 98471 طالب وطالبة، ويأتى إجمالى أعداد الطلاب بهذه المرحلة 143313 طالب وطالبة.