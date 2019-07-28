شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج الجمعيات الأهلية من الشرقية يغادرون اليوم للأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر اليوم الإثنين، بعض حجاج الجمعيات الأهلية من محافظة الشرقية وحجاج المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، ويبلغ عددهم 399 حاجًا، من مطار القاهرة إلى المدينة المنورة على أن تتوالى باقى أفواج حج الجمعيات خلال الأيام المقبلة.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه وزارة التضامن أكد أنه سيصاحب الحجاج 13 واعظًا، منهم لأول مرة لهذا العام 3 واعظات دينيات، بالاتفاق مع وزارة الأوقاف لتقديم التوعية بالأراضى السعودية، إضافة إلى عقد ندوات دينية للحجاج، خلال تواجدهم فى السعودية، للتوعية بأداء مناسك الحج، مناشدًا الحجاج باتباع التعليمات الصادرة من الجانب السعودى، والالتزام بمواعيد السفر والعودة المدونة على التذاكر، والالتزام بالقواعد والضوابط التى وضعتها سلطات المملكة العربية السعودية لموسم الحج، إضافة إلى بدء أعمال غرفة العمليات المركزية، لتلقى تقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج.