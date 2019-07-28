شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 55 ألف طالب بعلمى علوم حصلوا على 95% فأكثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن عدد الناجحين فى الدور الأول بالشعبة العلمية 280958 طالب بزيادة 36803 فى الشعبة العلمية فقط، وفى الشعبة الأدبية جاءت بزيادة 4192 طالب.

وأضافت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة المرحلة الأولى اليوم الأحد، أنه فيما يخص الحاصلين على 95 % فأكثر فى الشعبة العلمية بلغ عددهم 55 ألف طالب بنسبة 28 % من عدد الناجحين، موضحة أن هناك زيادة فى طلاب العلمى علوم فقط 17299 طالبا عن العام الماضى، وفى شعبة علمى الرياضة كان هناك 3191 طالب زيادة عن العام الماضى، وفى الشعبة الأدبية زيادة 2011 طالب عن العام الماضى.

Advertisements

كان مكتب التنسيق بدأ فى استقبال رغبات طلاب هذه المرحلة عن طريق شبكة الإنترنت فى الفترة من الأحد الموافق 21/7/2019، ولأول مرة تم مد فترة تسجيل المرحلة إلى اليوم السادس بدلًا من 5 أيام، حيث انتهت المرحلة يوم الجمعة 26/7/2019 في تمام الساعة السابعة مساءً.

يذكر أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر بإجمالي 30152 طالب وطالبة،الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر بإجمالي 14690 طالب وطالبة، الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر 98471 طالب وطالبة، ويأتي إجمالى أعداد الطلاب بهذه المرحلة 143313 طالب وطالبة.