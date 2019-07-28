شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع التعليم الفنى يتابع امتحانات الدبلومات بلجان محافظة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور محمد عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى، بوزارة التربية والتعليم، لجان امتحانات الدور الثانى بمحافظة الغربية للتأكد من انضباط اللجان وعدم وجود أى مشكلات.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب من حيازة التليفونات المحمولة داخل اللجان لعدم تعرض أحد للمساءلة القانونية، موضحة أنه لا تراخى مع أى طالب يثبت استخدامه للمحمول داخل اللجنة فى أغراض غش أو خلافه، وتم توقيع جزاء على الطلاب الذين تجاوزوا أمس أثناء سير الامتحانات.

وتقدم لامتحانات الدور الثانى لشهادة الدبلومات الفنية بنظام الثلاث والخمس سنوات 235545 طالبا وطالبة.

وتعقد الامتحانات فى 625 لجنة بجميع القطاعات منها 313 لجنة للتعليم الصناعى، و117 لجنة للتعليم الزراعى، و164 لجنة للتعليم التجارى، و31 لجنة للتعليم الفندقى.