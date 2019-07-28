محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى: قررت وزارة الإسكان إضافة عقارين بنطاق حي الدقي لسجل المنشآت ذات الطراز المعماري لمحافظة الجيزة. ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، صباح الأحد، قرار وزير الإٍسكان بإضافة العقارين "1 و3 بشارع المليجي " بحي الدقي، لسجل المنشآت ذات الطراز العماري لمحافظة الجيزة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسكان تضيف عقارين بحي الدقي لسجل المنشآت ذات الطراز المعماري للجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.