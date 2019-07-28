بعد 8 أشهر.. كيف صارت منطقة "مثلث ماسبيرو"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

بدأت 3 شركات، في ديسمبر الماضي، العمل على أرض الواقع للانتهاء من تنفيذ مخطط تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وبداية بالمنطقة الواقعة على شارع 26 يوليو والتي تم تخطيطها لتنفيذ 3 أبراج سكنية عملاقة تتسع لما يقرب من 1000 أسرة من أهالي المثلث الراغبين في العودة للمنطقة بعد التطوير.

وبعد مرور ما يقرب من 8 أشهر على بدء العمل في المشروع، ما تزال أعمال إنشاء الأبراج السكنية جارية وفي مراحلها الأولى، في الوقت الذي تقدر فيه المدة الزمنية للانتهاء من المرحلة الأولى للمخطط بنحو 30 شهرًا.

وقال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان، إنهم يستهدفون إنشاء 3 أبراج سكنية للأهالي الراغبين في العودة للمنطقة بعد تطويرها، وتم اختيار المنطقة المطلة على شارع 26 يوليو لتنفيذ هذه الأبراج.

وأضاف صديق، لمصراوي، أن عمليات التنفيذ في إنشاء الأبراج الثلاثة مستمرة ومتواصلة دون توقف، متوقعًا الانتهاء من التنفيذ في مدة أقل من الخريطة الزمنية الموضوعة والتي تستهدف إنهاء الأعمال خلال 30 شهرًا.

وأكد المدير التنفيذي للصندوق، أن الشركات المنفذة للمشروع أوشكت على الانتهاء من أعمال دق الخوازيق، موضحًا أنه في غضون شهر سيتم الانتهاء منها بشكل كامل، لتبدأ المرحلة الثانية الممثلة في صب القواعد للأبراج السكنية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تأخير بين نسب التنفيذ على أرض الواقع وبين المخطط الزمني المستهدف.

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ويتراوح ارتفاع الأبراج الثلاثة ما بين (15 - 18 - 25) طابقًا، وتختلف عن بعضها من حيث التصميمات لكنها تتفق جميعها من حيث الطراز فهمي مصممة على نفس طراز منطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية.

ويبلغ ارتفاع أعلى برج 25 طابقًا ويضم عدد كبير من المصاعد، كما أن البرج الأوسط يتكون من 18 طابقًا مقسمين على (بدروم يستخدم كجراج - دور أرضي تجاري - 16 سكني) ويضم 4 مداخل و10 مصاعد، بينما يتكون البرج الأصغر من 15 طابقًا وبه 3 مصاعد.

وقال اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إن هذه الأبراج تتسع لما يزيد على 900 أسرة؛ بحيث تكفي كل الأسر التي أعلنت رغبتها في البقاء بمنطقة ماسبيرو بعد إنهاء مخطط تطويرها.

وأوضح عبدالهادي، لمصراوي، أن أعمال إنشاء شبكة مرافق داخلية في المنطقة مستمرة منذ عدة أشهر، تشمل وصلات مياه وصرف صحي وكهرباء وغيرها، من أجل تقديم خدمة مميزة تتناسب مع المنطقة بعد تطويرها.

وشدد نائب المحافظ على وجود متابعة مستمرة من قبل حي بولاق أبوالعلا وأجهزة المحافظة المختصة لتطورات الأعمال في المنطقة، موضحًا أن المشروع يحتاج إلى وقت نظرًا لوجود إنشاءات ضخمة وبنية تحتية كبيرة، وجراجات تحت الأرض، ومناطق سكنية وتجارية وترفيهية.