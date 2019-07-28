بـ 3 آلاف قرص مخدر وسلاح ناري.. عصابة الكيف في قبضة أمن القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية من ضبط 3 عاطلين لتخصصهم في تجارة العقاقير المخدرة.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية قيام 3 أشخاص (سبق اتهام أحدهم في قضية سرقة) بتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية نشاطهم الإجرامي وترددهم على دائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم يعمل عليها لدى مالكها بدون لوحات معدنية وبدون رخصتي قيادة وتسيير، وأنه قام بخلع اللوحات المعدنية بسبب قيامه ورفقائه بترويج الأقراص المخدرة بدائرة المركز، وضبط بحوزتهم ( فرد خرطوش محلى الصنع - عدد 2 طلقة خرطوش من ذات العيار - عدد 3000 قرص مخدر - مبلغ مالي - عدد 3 هاتف محمول).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهم، والهواتف للاتصال بعملائهم.