ضبط طبيب لاتهامه بالنصب على آخر والاستيلاء على 2 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، شخص لقيامه بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين والاستيلاء منه على قرابة 2 مليون دولار بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية.

تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، بلاغًا بقيام أحد الأشخاص (طبيب بشري، مالك شركة استثمار عقاري بطنطا –مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا) بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين (طبيب بشري)، والاستيلاء منه على مبالغ مالية قدرها مليون و837 ألف دولار أمريكي) مقابل توظيفها له في مجال تجارة العقارات والمحاصيل الزراعية نظير فائدة شهرية، وإعطائه الفائدة لفترة محددة، وامتناعه عقب ذلك عن سداد الفائدة ورفضه رد المبلغ المالي.

أكدت التحريات صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا وقطاع الأمن العام تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي للشاكي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.