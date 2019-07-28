الداخلية: ضبط 15 متهمًا لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالبحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، من ضبط 15 متهمًا، لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالبحر الأحمر.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة، وضبط العناصر القائمة على عمليات التنقيب غير المشروع عن خام الذهب، تم توجيه حملة أمنية مكبرة بمشاركة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الجهات المعنية استهدفت دائرة قسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 15 متهمًا من بينهم اثنين "يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية"، وبحوزتهم 3سيارات نقل مُحمل عليها كميات من أحجار الكوارتز التي تحتوى على خام الذهب، وزنت حوالى1طن- 2 جرام من خام الذهب، الأدوات المستخدمة في التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.